Тяньцзинь, Китай, , 07:11 — REGNUM Нефтепромысловая компания PetroChina Dagang добывает нефть в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая при помощи экологически-чистой энергии, сообщает агентство Синьхуа.

На одном из объектов компании группа из более чем 20 нефтяных скважин работает круглосуточно, и все они питаются электроэнергией, вырабатываемой более чем 150 фотоэлектрическими панелями поблизости. По словам официального представителя компании Чжао Пинци, на нефтяном месторождении построены фотоэлектрические электростанции установленной мощностью 14 мВт, которые будут вырабатывать 8,7 млн кВт/ч электроэнергии в первой половине 2022 года.

В общей сложности 48 МВт-ных фотоэлектрических электростанций на нефтяном месторождении будут введены в эксплуатацию к концу этого года. Их годовая выработка электроэнергии составит около 65 млн кВт/ч, что сократит более 50 000 тонн выбросов углекислого газа, которые в противном случае образуются при производстве тепловой энергии, сказал замдиректора департамента новой энергетики компании Ли Цзяньлян.

Запущенное в разарботку в 1964 году нефтяное месторождение Даганг является третьим нефтяным месторождением, независимо разрабатываемым и эксплуатируемым Китаем после 1949 года. В прошлом году добыча нефти и газа на месторождении составила около 4,5 млн тонн нефтяного эквивалента.

В рамках своего амбициозного плана по сокращению выбросов углекислого газа компания планирует увеличить установленную мощность ветровой и солнечной энергии до 650 мВт к концу 2025 года, не только удовлетворяя собственные потребности, но и продавая излишки.

По словам председателя правления PetroChina Дай Хуляна, к 2025 и 2050 годам на долю новой энергии будет приходиться 7% и 50% от общей мощности компании по производству энергии соответственно. Китай пообещал бороться с изменением климата и неуклонно следовать по пути экологически чистого и низкоуглеродного развития. Старана обязалась достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.