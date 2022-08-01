Подгорица, 1 августа, 2022, 07:08 — ИА Регнум. У Черногории «есть всё», чтобы стать «великим примером» в деле интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет агентство EFE.

Педро Санчес

Он также призвал Черногорию завершить реформы, которые сделают вступление в ЕС возможным.

Санчес прибыл в Подгорицу в рамках своего турне по пяти балканским странам после того, как уже посетил Сербию и Боснию и Герцеговину.