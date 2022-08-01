Екатеринбург, 1 августа, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова открыто движение по развязке Луганской улицы и Объездной дороги. Церемония состоялась утром 1 августа, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

Развязка была открыта раньше намеченного срока. Ранее такое обещание дали представители подрядчика и, как отмечает глава города Алексей Орлов, своё обещание они сдержали.

Как сообщало ИА REGNUM, дорога была закрыта на ремонт в 2021 году. А затем работы продолжились и в 2022-м.