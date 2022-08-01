Скопье, , 07:04 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес поддерживает планы Северной Македонии по вступлению в Евросоюз. Об этом он заявил в ходе своего визита в Скопье, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain

По его словам, Евросоюз «сейчас, как никогда раньше», особенно после ситуации вокруг Украины, осознаёт, что Западные Балканы должны быть интегрированы в его состав.

Посещение Санчесом Скопье стало первым официальным визитом главы испанского правительства в Северную Македонию, а также первым визитом европейского лидера после того, как переговоры о вступлении этой страны и Албании в ЕС были разблокированы после снятия Болгарией своего вето.