Скопье, 1 августа 2022, 07:04 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес поддерживает планы Северной Македонии по вступлению в Евросоюз. Об этом он заявил в ходе своего визита в Скопье, сообщает агентство EFE.
По его словам, Евросоюз «сейчас, как никогда раньше», особенно после ситуации вокруг Украины, осознаёт, что Западные Балканы должны быть интегрированы в его состав.
Посещение Санчесом Скопье стало первым официальным визитом главы испанского правительства в Северную Македонию, а также первым визитом европейского лидера после того, как переговоры о вступлении этой страны и Албании в ЕС были разблокированы после снятия Болгарией своего вето.