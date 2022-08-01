Барнаул, , 07:01 — REGNUM Распоряжением губернатора Алтайского края Виктора Томенко выпускник Алтайского государственного аграрного университета Сергей Кореннов назначен на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — заместителем министра экономического развития региона, начальником управления инновационного развития и кластерного развития, сообщили 1 августа корреспонденту ИА в пресс-сдужбе вуза.

Сергей Кореннов назначен на высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края Алтайский аграрный университет

Сергей Александрович Кореннов в 2004 году окончил Экономический факультет Алтайского государственно аграрного университета по специальности «Экономика и управление аграрным производством» (экономист). После окончания Университета работал в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края, преподавал на кафедре управления производством и агробизнеса АГАУ. С 2016 г. — директор Краевого автономного учреждения «Алтайский центр кластерного развития».

Сергей Александрович активно поддерживает инициативы Алтайского ГАУ по развитию инновационного и образовательного сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики, регулярно участвует в профориентационных мероприятиях на базе АГАУ.

Как сообщало ИА REGNUM, если в 2021 году чиновники покидали команду алтайского губернатора по причине возбуждения уголовных дел, то начало 2022 года ознаменовалось не такими значительными причинами: в отставку по собственному желанию попросился министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Ему присвоено звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края.

Напомним, у за все годы работы алтайским губернатором у Томенко так и не появился первый заместитель. После добровольного ухода с этого поста Сергея Локтева место так и осталось вакантным.

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