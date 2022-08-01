Магадан, , 06:59 — REGNUM Окружные избирательные комиссии на дополнительных выборах депутатов в Магаданскую городскую думу седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №12 и №13 завершили процесс регистрации кандидатов.

Выборы Rk.gov.ru

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«На дополнительных выборах депутатов всего зарегистрировано девять кандидатов. На один мандат по одномандатному избирательному округу №12 зарегистрировано пять кандидатов, по округу №13 — четыре», — пояснили в пресс-службе мэрии Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области завершается выдвижение кандидатов, которые будут бороться за места в муниципальных органах власти. Осенью 2022 года в регионе пройдёт 18 избирательных кампаний. В частности, костромичи выберут глав Шарьи, Чухломы, Кадыя, Судиславского района.