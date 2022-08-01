Москва, , 06:59 — REGNUM Решения о депортации граждан Украины начали отменять суды в России. Об этом 1 августа сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о гражданах Украины, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в связи с нарушением ими миграционного законодательства.

По данным издания, эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали об отмене решения по депортации как минимум 21 гражданина Украины из подмосковного центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) и ещё 30 человек в Санкт-Петербурге.

Решения судов были отменены в связи с невозможностью их фактического исполнения после начала российской спецоперации на Украине. Те украинские граждане, у которых есть все необходимые документы для пересечения границы, не могут выехать из России из-за спецоперации, а те, у кого документы полностью или частично утеряны, не могут их восстановить в связи с закрытием украинских консульств в России.

Как пояснили правозащитники, цель ЦВСИГ — обеспечить выдворение иностранного гражданина, а в отсутствие такой возможности лишение его свободы становится нелегитимным. После обращения в суды по украинским гражданам, им отменяют решение о выдворении, но оставляют административное наказание в виде штрафа. Правозащитники указали, что решения принимаются судами очень медленно, а некоторых украинских граждан отказываются выпускать из ЦВСИГ даже после отмены решения о депортации.

Уточняется, что на сегодняшний день только в подмосковном ЦВСИГ находятся 113 граждан Украины и не менее 245 украинцев не смогли покинуть следственные изоляторы в Москве.