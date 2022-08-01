Мадрид, , 06:56 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес надеется, что левая коалиция Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) с Unidas Podemos не распадется в оставшейся части срока законодательного органа и сохранится до конца его мандата в декабре 2023 года. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес (сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE

По мнению испанского премьера, распад левой коалиции бы сигналом отсутствия стабильности для страны и понимания между левыми силами.

Санчес поддержал идею выживания коалиции в неформальной беседе с журналистами, освещавшими его турне по Западным Балканам. Он повторил, что сделает все возможное, чтобы выйти вперёд в соцопросах.