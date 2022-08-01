Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:55 — REGNUM В Новокузнецке старые здания, входившие ранее в единый реестр объектов культуры, лишили этого статуса. Это следует из документ, опубликованного на сайте правительства Кемеровской области.

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Исключить выявленный объект культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» и выявленные объекты культурного наследия в его составе из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, включённых в указанный перечень приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 23 сентября 2016 года», — говорится в приказе комитета по охране объектов культурного наследия региона.

Так, из списка исключены здание бывшей фабрики «Березка», парк Советской скульптуры и семь жилых домов.

Напомним, жилой квартал Соцгорода находится в историческом центре Новокузнецка.