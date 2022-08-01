Новокузнецк, Кемеровская область, 1 августа, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Новокузнецке старые здания, входившие ранее в единый реестр объектов культуры, лишили этого статуса. Это следует из документ, опубликованного на сайте правительства Кемеровской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

«Исключить выявленный объект культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» и выявленные объекты культурного наследия в его составе из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области, включённых в указанный перечень приказом комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 23 сентября 2016 года», — говорится в приказе комитета по охране объектов культурного наследия региона.

Так, из списка исключены здание бывшей фабрики «Березка», парк Советской скульптуры и семь жилых домов.

Напомним, жилой квартал Соцгорода находится в историческом центре Новокузнецка.