Красноярский край, , 06:53 — REGNUM В Красноярского края с начала года число заболевших ветряной оспой выросло на 36,6%. Всего за шесть месяцев диагноз был установлен 12 605 жителям, написал в своём телеграмм-канале главный санврач края Дмитрий Горяев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом на долю взрослого населения приходится лишь 4% от общего числа заболевших. За первые шесть месяцев 2021 года в регионе заболели 9259 жителей, из которых также 4% — взрослые.

«Показатель заболеваемости по-прежнему не превышает среднемноголетних значений. Больше всего случаев зарегистрировано в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске и Сосновоборске», — добавил Дмитрий Горяев.