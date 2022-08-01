Якутск, , 12:14 — REGNUM Десять новых автомобилей УАЗ для оказания медпомощи отправят в Якутию. Транспорт приобретен по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

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Технику будут использовать для доставки медработников, пациентов и лекарств в отдаленные населенные пункты. С помощью спецмашин также будет возможно отправлять анализы на исследование в лаборатории.

Всего количество автомобилей, приобретённых для больниц, в 2022 году составит 57 единиц. В том числе 25 автомобилей республика получила в июне. Технику в основном передают в сёла и малые города Якутии.

«В Якутии суровые климатические условия, очень холодная зима. Из-за этого не все дороги, особенно в сельской местности, позволяют передвигаться на неспециализированных автомобилях. Тот факт, что систематически по национальным проектам в Якутию приходят новые автомобили повышенной проходимости для наших больниц — это нас радует. Хорошо, что при реализации национальных проектов учитываются климатические особенности и особенности дорог, к нам направляются «скорые помощи» на базе полноприводных автомобилей «УАЗ». Это показывает, что национальные проекты учитывают особенности каждого региона», — отметил председатель общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Он подчеркнул, что наличие высокопроходимой техники для медицинских нужд делает медпомощь доступнее и приближают Якутию к общероссийским стандартам по оперативному оказанию медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в районную больницу Ленского района доставили новый УЗИ-аппарат по национальному проекту «Здравоохранение».