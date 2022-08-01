Якутия получит по нацпроекту медицинские автомобили повышенной проходимости
Якутск, 1 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Десять новых автомобилей УАЗ для оказания медпомощи отправят в Якутию. Транспорт приобретен по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.
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Технику будут использовать для доставки медработников, пациентов и лекарств в отдаленные населенные пункты. С помощью спецмашин также будет возможно отправлять анализы на исследование в лаборатории.
Всего количество автомобилей, приобретённых для больниц, в 2022 году составит 57 единиц. В том числе 25 автомобилей республика получила в июне. Технику в основном передают в сёла и малые города Якутии.
Он подчеркнул, что наличие высокопроходимой техники для медицинских нужд делает медпомощь доступнее и приближают Якутию к общероссийским стандартам по оперативному оказанию медицинской помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, в районную больницу Ленского района доставили новый УЗИ-аппарат по национальному проекту «Здравоохранение».