Сана, , 06:50 — REGNUM Пять инженерных специалистов ополчения хуситов погибли в результате взрыва, произошедшего при сборке ракеты на складе боеприпасов в Сане, сообщила 31 июля газета Arab News со ссылкой на сотрудника службы безопасности.

Йемен Peter Fitzgerald

В результате взрыва также были повреждены несколько соседних зданий.

Уточняется, что взрыв произошел «на складе, принадлежащем хуситам, недалеко от международного аэропорта Саны».

Причины взрыва точно не установлены.

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