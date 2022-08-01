Сана, 1 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Пять инженерных специалистов ополчения хуситов погибли в результате взрыва, произошедшего при сборке ракеты на складе боеприпасов в Сане, сообщила 31 июля газета Arab News со ссылкой на сотрудника службы безопасности.

Peter Fitzgerald Йемен

В результате взрыва также были повреждены несколько соседних зданий.

Уточняется, что взрыв произошел «на складе, принадлежащем хуситам, недалеко от международного аэропорта Саны».

Причины взрыва точно не установлены.