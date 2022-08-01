Мадрид, 1 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Совет министров Испании рассмотрит законопроект о служебной тайне, который установит минимальный срок хранения «главных государственных секретов» на 50 лет. Об этом пишет агентство EFE.

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Всего в законопроект, помимо срока хранения гостайны, входит ещё три пункта.

Утверждение законопроекта состоится на последнем перед летними каникулами заседании Совета, которое проводится во второй половине дня 1 августа, чтобы глава правительства Педро Санчес мог председательствовать на нем по возвращении из турне по Западным Балканам.