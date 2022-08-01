Веллингтон, , 07:01 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала Китай осудить Россию и помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом она сообщила 1 августа в Окленде, выступая на конференции, в которой участвовали предприниматели из Китая.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Последствия этой войны носят глобальный характер и ощущаются далеко за пределами Европы, в том числе здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе, в стабильности которого мы заинтересованы», — сообщила Ардерн.

Она также отметила, что сейчас »существующие международные правила, нормы и институты, которые приносили пользу демократическим странам, находятся под угрозой» и, если международная система, основанная на правилах, пошатнется, то для всего мира потери будут существенными.

«На фоне растущей напряженности и появления новых угроз в регионе — в Тихом океане, Южно-Китайском море или Тайваньском проливе — позиция Новой Зеландии остается неизменной: мы призываем к соблюдению международных правил и норм, к дипломатии, разрядке напряженности и диалогу», — заявила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что страны запада ввели санкции против России после объявления президентом Российской Федерации спецоперации на Украине. Главными целями специальной операции на Украине являются защита людей от геноцида киевских карателей, а также денацификация и демилитаризация.

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