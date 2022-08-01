Владивосток, , 06:47 — REGNUM В связи с сильными дождями на юго-востоке Приморья дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности — сильные дожди идут в Лазовском, Ольгинском округах, Партизанском районе, Находке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Молния. Ливень David

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По информации глав муниципалитетов, 1 августа обстановка штатная. В селе Тимофеевка Ольгинского района развернут пункт временного размещения из-за возможной угрозы повторного схода селя.

Проезд есть по всем направлениям, за исключением села Фурманово — там идет восстановление дороги, проехать могут только большие машины.

Перешли на повышенный режим работы и приморские энергетики — нет света в селе Моряк-Рыболов и Находкинском городском округе, зафиксирована авария и в Лазовском округе. Сейчас бригады занимаются выяснением причин и восстановлением.

Губернатор Олег Кожемяко сказал о наиболее сложной ситуации в Лазовском округе и поручил сосредоточить технику, а главам городов и районов находиться на местах и оперативно реагировать.

«Вы хорошо знаете все слабые места, где существует та или иная угроза, и нужно быть готовыми к принятию быстрых решений. Задача, которая стоит перед руководителями всех уровней — минимизировать последствия стихии», — добавил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 1 августа объявлено штормовое предупреждение.