Томская область, 1 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Томске правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Около 17 часов 31 июля 29-летний водитель грузового автомобиля Scania при движении задним ходом сбил 72-летнего пешехода. В результате последний скончался на месте происшествия.

Для установления всех обстоятельств происшествия сотрудники полиции попросили помощи очевидцев.