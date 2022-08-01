Москва, 1 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. У ЦБ РФ есть общая концепция дизайна новых купюр, и художники продолжают работать над их деталями. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил зампред Центробанка РФ Сергей Белов, комментируя появление на новой сторублёвой купюре изображения часов на Спасской башне, показывающих 20 часов 22 минуты, что символизирует 2022 год.

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«Общая концепция новых купюр у нас есть, наши художники и художники Гознака продолжают работать над деталями. Так что будем внимательно их изучать, и, думаю, на них вы тоже найдете интересные детали», — сказал Белов.

По его словам, знаки наподобие Спасской башни на сторублёвке или пирамиды на стодолларовой купюре «не являются сверхзадачей дизайна, это делается в целях их защиты».