Владивосток, , 06:35 — REGNUM В Приморье на 1 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщат пресс-служба правительства края.

Ливень Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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В связи с влиянием активного атмосферного фронта утром и днём 1 августа, в начале ночи 2 августа в южных и на юге восточных районов ожидаются сильные (15-40 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные ливни (50 мм и более за 12 и менее), в отдельных районах грозы. На побережье усиление ветра до 15-20 м/с.

На малых реках юго-восточного побережья ожидаются резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,8 м с кратковременным подтоплением пониженных территорий.

«Максимальный удар стихии придется на Хасанский район, Владивосток, Артем, Шкотово, Партизанск, Находку, Лазо. За короткий промежуток времени может выпасть от 50 до 100 мм осадков, а кое-где, возможно и больше. Учитывая высокую водность рек, переувлажненность почв, последствия ливней могут быть очень серьезными. Искренне надеюсь, что все отдыхающие уже получили штормовое предупреждение и своевременно покинут опасные места», — добавил глава Примгидромета е.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни августа на Кубани объявлено штормовое предупреждение.