Якутск, 1 августа 2022, 12:14 — REGNUM В Якутске идёт внутренняя отделка здания онкоцентра, которое строится по нацпроекту «Здравоохранение». Внешняя отделка строения почти завершена. С вводом в эксплуатацию нового учреждения помощь населению будет оказываться на самом высоком уровне. Оборудование, которое установят в онкоцентре, отвечает всем мировым и российским стандартам. Мощность клинического центра основана на показателях заболеваемости раком среди населения республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.
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В онкоцентре смогут принимать 210 пациентов в сутки, будет работать стационар на 180 коек. Общая площадь здания — более 25,6 тыс. квадратных метров.
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на четвёртый квартал 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Николаева высказывала мнение, что онкоцентр станет импульсом для дальнейшего улучшения качества онкопомощи в регионе. По её словам, в новом здании станет возможным проведение операций, которые раньше проводились за пределами республики.