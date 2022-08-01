Якутск, , 12:14 — REGNUM В Якутске идёт внутренняя отделка здания онкоцентра, которое строится по нацпроекту «Здравоохранение». Внешняя отделка строения почти завершена. С вводом в эксплуатацию нового учреждения помощь населению будет оказываться на самом высоком уровне. Оборудование, которое установят в онкоцентре, отвечает всем мировым и российским стандартам. Мощность клинического центра основана на показателях заболеваемости раком среди населения республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Строительство онкоцентра в Рязани Www.ryazangov.ru

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«Онкодиспансер будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям республики. Строительные работы идут по плану, в настоящее время проходят отделочные работы, а в скором времени будет закуплено и установлено оборудование», — отметила главный врач республиканского онкологического диспансера Татьяна Николаева.

В онкоцентре смогут принимать 210 пациентов в сутки, будет работать стационар на 180 коек. Общая площадь здания — более 25,6 тыс. квадратных метров.

«На данный момент ведутся работы по внутренней отделке по блокам. В 3-м и 4-м блоках у нас уже высокая готовность, а также идёт монтаж слаботочных систем, трассировка сетей медицинских газов по палатам. Пожарные резервуары уже смонтированы, и сейчас идет обшивка. Также в этом году начнем благоустройство территории здания, которое включит проезды площадок, озеленение, возведение малых архитектурных форм и так далее», — рассказал ведущий инженер Службы государственного заказчика Александр Иванов.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на четвёртый квартал 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Николаева высказывала мнение, что онкоцентр станет импульсом для дальнейшего улучшения качества онкопомощи в регионе. По её словам, в новом здании станет возможным проведение операций, которые раньше проводились за пределами республики.