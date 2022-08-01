Москва, 1 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос выпуска монеты номиналом 50 рублей не рассматривается. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил зампред Центробанка РФ Сергей Белов.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Белов, заместитель Председателя Банка России

«На данном этапе мы не рассматриваем этот вопрос», — сказал Белов.

По его словам, для такого номинала банкноты «более удобны в обращении»: «Они легче, и люди их воспринимают с большей серьезностью, чем монеты».