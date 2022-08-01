Сингапур, , 06:27 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур, сообщает 31 июля газета SwissInfo.

Нэнси Пелоси получает Молоток Спикера во второй раз в 2019 году RYAN SAAVEDRA

Визит в Сингапур является частью турне Пелоси по странам Азии. Кроме неё, в состав делегации входят ещё шесть членов Палаты представителей Конгресса США.

По утверждению сингапурских СМИ, в ходе визита Пелоси намерена обсудить с руководством Сингапура «взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление в Индо-Тихоокеанском регионе».

Основной целью турне по странам Азии заявлено желание «подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе».

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси намерена встретиться с президентом и премьером Сингапура