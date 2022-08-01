Москва, , 06:26 — REGNUM Предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России, опроверг зампред Центробанка Сергей Белов 31 июля в беседе с изданием «Известия».

Сергей Белов, заместитель Председателя Банка России Василий Иванов © ИА REGNUM

Как пояснил Белов, никаких экономических предпосылок для деноминации в России нет, на повестке дня данный вопрос не стоял и не стоит. Зампред Центробанка отметил, что деноминация обычно следует за гиперинфляцией, как это было в 1998 году. При этом, по словам Белова, деноминация — это очень затратный процесс и огромная работа.

«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», — уточнил Белов.

Зампред Центробанка подчеркнул, что сейчас для России вопрос о деноминации совершенно не актуален и его «не стоит даже обсуждать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Банк России заявил о символах и достопримечательностях, которые вышли в финал отбора для размещения на новых банкнотах номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей.

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