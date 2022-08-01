Москва, , 06:27 — REGNUM Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин журналистам РИА Новости.

Солдат армии США merlinsinlove

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — приводит информационное агентство его слова.

Дипломат также подчеркнул, что вербовку осуществляют как неправительственные организации, так и украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит международным соглашениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что группу наёмников, которая состояла из двух граждан США, канадца и гражданина Швеции, участвовавшую в боевых действиях на стороне украинских боевиков, уничтожили в Донбассе.

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