Кемерово, 1 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 1 августа на лечении из-за коронавируса находятся 1 049 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 90 новых носителей коронавируса. За это же время четыре человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 167 864 случая заражения коронавирусом, 164 296 человек выздоровели, 2 519 пациентов скончались.