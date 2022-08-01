Москва, 1 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В России отсутствуют какие-либо экономические предпосылки для появления деноминации. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил зампред Центробанка РФ Сергей Белов.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Белов, заместитель Председателя Банка России

«Причин для этого точно никаких нет. <…> Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», — сказал Белов.

По его мнению, эту тему «даже не стоит обсуждать», поскольку данный вопрос на повестке дня «не стоял и не стоит».