Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону потушили ночной пожар на складе с деревянными поддонами и пластиковой тарой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 августа.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Борьбу с огнём на улице 1-й Луговой около трёх часов вели более 70 человек. К тушению пожара было привлечено около 30 единиц специальной техники. В 6:08 мск объявлено о ликвидации возгорания.

ИА REGNUM сообщало, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.