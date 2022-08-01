Объявлено о ликвидации пожара на складе в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону потушили ночной пожар на складе с деревянными поддонами и пластиковой тарой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 августа.
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На пожаре
Борьбу с огнём на улице 1-й Луговой около трёх часов вели более 70 человек. К тушению пожара было привлечено около 30 единиц специальной техники. В 6:08 мск объявлено о ликвидации возгорания.
ИА REGNUM сообщало, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Пострадавших в результате происшествия нет.