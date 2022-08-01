Пекин, , 06:20 — REGNUM Коммерческие банки Китая сообщили о чистом профиците валютных расчетов в размере 545,2 млрд юаней (около $85,2 млрд) в первом полугодии, сообщил валютный регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

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Покупки валюты банками составили 8,6 трлн юаней, в то время как продажи достигли около 8,1 трлн юаней, показали данные Государственного управления иностранной валюты.

Валютный рынок Китая продемонстрировал большую устойчивость за последние шесть месяцев на фоне затяжной пандемии и ухудшения перспектив мировой экономики, заявила Ван Чуньин, заместитель директора и представитель администрации. Она сказала, что в течение этого периода Китай поддерживал относительно стабильный обменный курс юаня и устойчивые трансграничные потоки капитала.