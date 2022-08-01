Кемерово, 1 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области 1 сентября заработают 648 школ. В них будут обучаться более 300 тысяч детей, в том числе 33 тысячи 200 первоклассников. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьная линейка 1 сентября

«В Кузбассе стартовала акция «Первое сентября — каждому школьнику» — в этом году из регионального бюджета мы направили 32 миллиона рублей на помощь многодетным и малообеспеченным семьям», — отметил Цивилёв.

С 8 августа во всех муниципалитетах региона заработают 140 школьных базаров.