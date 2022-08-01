Сямынь, Китай, , 06:12 — REGNUM Объем внешней торговли города Сямынь на востоке Китая за первое полугодие превысил 444,32 млрд юаней (около $65,8 млрд), увеличившись на 8,3% в годовом исчислении, установив новый рекорд по стоимости импорта и экспорта в первой половине года, сообщает агентство Синьхуа.

Сямынь Urasvoboda.ru

Совокупный импорт прибрежного города составил 218,37 млрд юаней, в то время как экспорт составил 225,95 млрд юаней, увеличившись на 3,2% и 13,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Основными статьями экспорта были механические и электрические изделия, а также трудоемкие товары, в то время как основными импортируемыми товарами в течение периода были механические и электрические изделия и сельскохозяйственная продукция.

Объем торговли города со странами АСЕАН, Соединенными Штатами и Европейским союзом составил 84,57 млрд юаней, 65,77 млрд юаней и 51,12 млрд юаней соответственно, увеличившись на 15,7%, 20,8% и 15,7% в годовом исчислении.

Согласно таможенной статистике, товарооборот города со странами «Пояса и пути» и странами БРИКС достиг 151,88 млрд юаней и 38,42 млрд юаней, увеличившись на 16,7% и 20,4% соответственно.