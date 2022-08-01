Харбин, Китай, , 06:08 — REGNUM Всемирный форум 5G в этом году пройдет с 10 по 12 августа в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Мероприятие, которое будет проходить как онлайн, так и оффлайн, будет организовано совместно народным правительством провинции Хэйлунцзян, Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством науки и технологий и Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Цель мероприятия — объединить последние достижения и точки зрения на развитие 5G в мире, разработать план глобальной системы науки и техники, а также промышленного сотрудничества и создать платформу для тесной интеграции инновационной цепочки 5G, производственной цепочки и цепочки поставок, заявил заместитель генерального секретаря правительства провинции Ли Минчунь.

В рамках форума будет проведен ряд мероприятий, включая церемонию открытия и основной форум, параллельные сессии и семинары. В ходе мероприятия также будут подписаны многие инвестиционные проекты в области цифровой экономики. Всемирный форум 5G — это первая в мире международная конференция в области 5G. Впервые это мероприятие состоялось в Пекине в 2019 году.