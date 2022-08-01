Пекин, 1 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Китайская валюта юань сохранила свои позиции пятой по величине валюты для глобальных платежей по стоимости в июне 2022 года с долей 2,17%, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

По данным Общества всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT), глобального поставщика услуг обмена финансовыми сообщениями, стоимость платежей в юанях увеличилась на 6,61% по сравнению с маем 2022 года, в то время как в целом все валюты платежей выросли на 5,3%.

Что касается международных платежей, за исключением платежей внутри еврозоны, то юань занял шестое место с долей 1,45% в июне 2022 года.