Пекин, , 06:01 — REGNUM Операции малых и средних банков Китая стабильны, а их риски в целом поддаются контролю, сообщает агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Малые и средние банки страны обработали просроченные кредиты на сумму 594,5 млрд юаней (около $87,8 млрд) в первой половине этого года, что на 118,4 млрд юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил пресс-секретарь Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Ци Сян.

Являясь наиболее динамичным сообществом в банковском секторе, малые и средние банки имеют совокупные активы в размере 96 трлн юаней, что составляет около 29% от общего объема банковского сектора. По словам Ци, банковский регулятор предпринял шаги по снижению финансовых рисков малых и средних банков с начала года.

Коэффициент просроченных кредитов коммерческих банков Китая на конец июня составил 1,67%, что на 0,06 процентных пункта меньше, чем в начале 2022 года.