Вашингтон, 1 августа 2022, 05:58 — REGNUM Возле берегов Аляски были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3, сообщает 1 августа на сайте Геологической службы США (USGS).
Уточняется, что эпицентр землетрясения расположен на 54 км северо-восточнее поселка Акутан, население которого насчитывает порядка 1,5 тыс. человек.
Очаг сейсмических толчков находился на глубине 52 км.
Угроза цунами не объявлялась. Данные о пострадавших людях или разрушениях не поступали.
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