Пекин, , 05:58 — REGNUM Внешняя торговля Китая в сфере культуры за 2021 год продемонстрировала устойчивый рост на 38,7% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

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Общий объем внешней торговли культурными товарами впервые в прошлом году превысил $200 млрд, сообщил представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. По словам Шу, министесрство согласовало с 26 другими правительственными ведомствами выпуск руководства по содействию качественному развитию внешней культурной торговли, чтобы использовать новые возможности, открываемые цифровой экономикой.

Меры будут способствовать импорту и экспорту высококачественных культурных товаров и услуг и способствовать культурному обмену. Шу отметил, что будут предприняты усилия для детализации и обеспечения реализации соответствующей политики.