Пекин, 1 августа, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Китайская служба контроля за Интернетом наложила штраф в размере 8,026 млрд юаней (около $1,187 млрд) на гиганта DiDi Global Inc., занимающегося перевозкой пассажиров, сообщает агентство Синьхуа.

Didiglobal.com Такси DiDi

По данным Киберпространственной администрации Китая (CAC), компания была оштрафована за нарушение законов о кибербезопасности, защите данных и защите личной информации.

CAC начала проверку кибербезопасности в отношении DiDi в июле 2021 года, в ходе которой было установлено, что Didi незаконно обработала миллиарды единиц личной информации, включая данные распознавания лиц, информацию о точном местоположении, номера удостоверений личности и другую конфиденциальную личную информацию.

Обзор кибербезопасности также показал, что деятельность DiDi по обработке данных серьезно повлияла на национальную безопасность, и компания отказалась соблюдать нормативные требования и уклонилась от надзора. По данным CAC, незаконная операция Didi привела к серьезным рискам для безопасности критически важной информационной инфраструктуры страны и безопасности данных.