Ланьчжоу, Китай, , 05:52 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Ганьсу на северо-западе Китая превысил 32,58 млрд юаней (около $4,82 млрд) за первое полугодие, что на 24,6% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

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За этот период экспорт провинции вырос на 49,4% в годовом исчислении до 6,16 млрд юаней, в то время как импорт увеличился на 20% до 26,42 млрд юаней, показали данные Ланьчжоуской таможни. Объемы внешней торговли провинции в мае и июне были особенно высокими, увеличившись в годовом исчислении на 89,8% и 47,6% соответственно.

За этот период товарооборот провинции со странами, расположенными «Пояса и пути», достиг 15,4 млрд юаней, увеличившись на 25,2% в годовом исчислении, что составляет 47,3% от общего объема торговли провинции. Ее товарооборот с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства вырос на 40% и составил 6,42 млрд юаней.

Экспорт механической и электротехнической продукции достиг 2,89 млрд юаней, увеличившись на 24,9% в годовом исчислении. Экспорт сельскохозяйственной продукции провинции увеличился на 38,8%, при этом объемы экспорта семян и яблочного сока выросли на 53,1% и 77,2% соответственно.