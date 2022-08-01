Тюмень, , 05:51 — REGNUM Двое детей, мальчик десяти лет и девочка трёх лет, разыскиваются в Тюмени. Об этом 1 августа сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ТюменьРегионСпас» в своём сообществе соцсети «ВКонтакте».

Спасатель едет на поиски пропавшего человека Денис Абрамов © ИА REGNUM

Уточняется, что дети, брат и сестра, вышли днём 31 июля из дома в СНТ «Малинка» и после этого не возвращались. Об их местонахождении на настоящий момент ничего не известно.

Рост мальчика 150 см, волосы русые, глаза карие. Девочка ростом 95 см, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Оба ребёнка среднего телосложения. Во что были одеты дети, не указывается.

Всем жителям Тюмени, которые могут сообщить информацию о местонахождении детей, предлагается звонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

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