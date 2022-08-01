Хабаровск, 1 августа, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В рыбацких сетях в Охотском море, недалеко от острова Рейнеки в Хабаровском крае уже несколько дней проходит операция по спасению гренландского кита, специалисты пытаются ему помочь, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

Olga Shpak Гренландский кит

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Сформирована спасательная группа из сотрудников компании-туроператора «Дальневосточные экспедиции», совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы, ученых и Центра спасения морских млекопитающих «Дельфа». Животное находится в стрессе, катер с людьми не подпускает, сразу уходит на глубину.

Кит уже смог освободится от части верёвок, несколько их удалось срезать спасателям, но угроза жизни морскому обитателю ещё остаётся.

«Кит находится уже в свободном плавании. Однако ещё надо снять верёвку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке», — добавил Дегтярёв.

По словам экспертов, на полное освобождение кита понадобится ещё около двух-трёх дней.

Отмечается, что в мире насчитывается не более 400 гренландских китов, гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей Охотоморской популяции.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели молодая самка моржа по кличке Фрейя очаровывала норвежцев, греясь на солнце во фьорде Осло. Очаровательное, но невольно разрушительное морское млекопитающее весом 600 кг любит отдыхать на маленьких лодках, которые под её весом тонут.