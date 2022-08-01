Пекин, , 05:49 — REGNUM Китайская отрасль аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост в первой половине этого года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 987,5 млрд юаней (около $146,2 млрд) в первом полугодии, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов за этот период составила 645,4 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3%.

Аутсорсинг относится к найму внешней стороны для оказания услуг или производства товаров, обычно выполняемых собственными сотрудниками. Из общей суммы стоимость контракта на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 10,7% до 547,3 млрд юаней по сравнению с прошлым годом.

Что касается стоимости выполненных контрактов, объем аутсорсинга услуг с Соединенными Штатами, Евросоюзом и членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства увеличился на 3,6%, 17,4% и 8,9% в годовом исчислении соответственно в первом полугодии.