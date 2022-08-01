Пекин, 1 августа, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Китайская отрасль аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост в первой половине этого года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 987,5 млрд юаней (около $146,2 млрд) в первом полугодии, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов за этот период составила 645,4 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3%.

Аутсорсинг относится к найму внешней стороны для оказания услуг или производства товаров, обычно выполняемых собственными сотрудниками. Из общей суммы стоимость контракта на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 10,7% до 547,3 млрд юаней по сравнению с прошлым годом.

Что касается стоимости выполненных контрактов, объем аутсорсинга услуг с Соединенными Штатами, Евросоюзом и членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства увеличился на 3,6%, 17,4% и 8,9% в годовом исчислении соответственно в первом полугодии.