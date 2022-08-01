Пекин, , 05:47 — REGNUM Министерство коммерции Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая заявило, что в первой половине 2022 года наблюдается устойчивый рост инвестиций из-за пределов региона, сообщает агентство Синьхуа.

Синьцзян Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным департамента, в регион было привлечено совокупных инвестиций в размере почти 355,3 млрд юаней (около $52,7 млрд), что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Региональное министерство коммерции сообщило, что успехи Синьцзяна в привлечении инвестиций за первые шесть месяцев были обусловлены ориентированными на рынок средствами различных ведомств и инновационными мерами по поощрению инвестиций.

Департамент добавил, что он будет продолжать улучшать инвестиционную среду Синьцзяна и способствовать модернизации промышленности региона.