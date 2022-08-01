Белград, 1 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич призвал к мирному урегулированию ситуации на границе с Косово, сообщает 1 августа телеканал TV Pink.

Predsednik.rs Александр Вучич

При этом Вучич поблагодарил косовских сербов за их выдержку и смелость, а провокацию с «заменой документов» назвал давно подготовленной.

«Приштина давно готовила эту акцию. Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за сдержанность и храбрость. Нам предстоит крайне сложная политическая борьба», — заявил Вучич.

«Мы будем делать всё для того, чтобы уладить эту ситуацию. Невзирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит!» — сказал он.

Также Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти Косово.