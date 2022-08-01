Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего сотрудника ДПС. После утверждения прокурором обвинительного заключения его направят для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в краевом СУ СКР.

Суд

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Сотрудник полиции преследовал 39-летнего мужчину, который управлял автомобилем в пьяном состоянии, отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС и двигался по дорогам Петропавловска-Камчатского на высокой скорости, создавая угрозу для жителей.

Следователи утверждают, что водитель остановил транспортное средство возле жилого дома и вышел из машины. При этом он уже не скрывался от сотрудников полиции, но обвиняемый из личной неприязни нанес ему четыре удара по телу.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 51-летнего жителя Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос на сотрудников полиции.