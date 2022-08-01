Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай примет ряд мер по стабилизации и улучшению качества внешней торговли во второй половине года, чтобы укрепить свою устойчивость, заявил представитель министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В первой половине этого года внешняя торговля Китая продемонстрировала высокую устойчивость, преодолев неблагоприятное воздействие различных факторов внутри страны и за рубежом, заявил представитель Министерства коммерции Шу Цзюэтин.

Таможенные данные показали, что внешняя торговля товарами Китая подскочила на 9,4% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19,8 трлн юаней (около $2,94 трлн).

Отметив, что внешняя торговля Китая во второй половине года по-прежнему будет сталкиваться с неопределенными и нестабильными факторами, Шу сказал, что будут предприняты усилия для стабилизации субъектов рынка и обеспечения безопасности производства и обращения. Усилия также помогут компаниям получить больше возможностей и придать новый импульс росту за счет инноваций.

Страна будет направлять финансовые учреждения, чтобы помочь внешнеторговым фирмам точно сократить расходы, ускорить скидки на экспортные налоги, чтобы облегчить финансовое давление предприятий, и способствовать согласованию спроса и предложения на доставку для снижения платежей компаний в секторе.

По словам Шу, Китай усилит поддержку производства и деятельности внешнеторговых фирм и обеспечит бесперебойный поток логистики вовремя, чтобы помочь компаниям снизить издержки при экспорте и импорте.

Все это поможет иностранным торговым фирмам расширить международный рынок с помощью существующих соглашений о свободной торговле. Китай продолжит организовывать международные выставки, такие как China International Import Expo и China Import and Export Fair, а также поощрять местные и промышленные ассоциации к проведению онлайн-выставок.

Чтобы создать новые точки роста в этом секторе, Китай будет поощрять экспорт инновационных, экологически чистых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Шу сказал, что Китай продолжит расширять новые формы бизнеса, включая трансграничную электронную коммерцию и складирование за рубежом, а также ускорит рост цифровой и зеленой торговли и связанных с ней рыночных субъектов.