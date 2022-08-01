Пекин, , 05:40 — REGNUM Китай расширит услуги по объединению денежных средств для транснациональных компаний, чтобы интегрировать управление внутренней и иностранной валютой в более широком масштабе, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Josstoday.com

Шанхай, Гуандун, Шэньси и некоторые другие регионы будут добавлены к этой пилотной программе для облегчения использования и управления трансграничным капиталом, заявили Народный банк Китая и Государственное управление иностранной валюты КНР.

Новые правила, введенные в программу, включают расширение пилотных зон и компаний, позволяющие транснациональным корпорациям централизованно обрабатывать поступления и платежи в национальной и иностранной валютах в Китае для своих зарубежных дочерних компаний, а также дальнейшую оптимизацию трансграничных поступлений и платежей, деноминированных в юанях, для транснациональных корпораций.

Пилотная программа объединения денежных средств была запущена в столице Китая Пекине и южном экономическом центре Шэньчжэне в марте 2021 года. С тех пор трансграничный капитал, управляемый в рамках программы, составил почти $50 млрд.

Два государственных органа добавили, что они будут способствовать трансграничной торговле, инвестициям и финансированию и создадут ориентированную на рынок, основанную на законодательстве и интернационализированную деловую среду.