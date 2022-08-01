Ростов-на-Дону, , 05:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону усилили группировку сил и средств по борьбе с пожаром на складе, расположенном на улице 1-й Луговой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 1 августа.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании одноэтажного каркасного здания, в котором хранились поддоны, в экстренные службы поступило примерно в 3:30 мск. Стены и кровля склада были выполнены из ПВХ. Огонь успел быстро распространиться по всей площади. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Борьбу с огнём ведут 72 человека и 27 единиц техники. В 5:06 мск было объявлено о ликвидации открытого горения.

В результате случившегося никто не пострадал.

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