Владивосток, 1 августа, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Почти месячная норма осадков выпала всего за несколько часов в городе Находке Приморского края. Об этом 1 августа сообщили очевидцы в телеграм-канале «Город В/Владивосток».

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Уточняется, что в ночь на 1 августа в городе выпало 120 мм осадков, месячная норма при этом составляет 135 мм. Подтопление автодорог и других объектов инфраструктуры произошло в районах МЖК, Южный и поселок Врангель.

По словам очевидцев, на некоторых улицах города вода доходит до уровня фар легковых автомобилей, а в низинах автомобили ушли под воду по лобовое стекло. В городе из-за подтоплений затруднено движение автотранспорта.

Метеорологи предупреждают, что ливни ожидаются на юге и юго-востоке Приморского края весь день 1 августа и часть ночи на 2 августа. Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе отменены внутрикраевые авиарейсы.